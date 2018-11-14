نيويورك 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بالانتقال السلمي والمثالي للسلطة في العراق بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وخلفه عادل عبد المهدي الذي أدى اليمين الدستورية نهاية الشهر الماضي.ودعا كوبيش المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم للحكومة العراقية الجديدة، التي تعتزم أن تبدأ على الفور العمل بشأن إصلاح الاقتصاد وتنشيطه ومحاربة الفساد. وقال "يجب علينا ألا نخذلهم".جاء حديث السيد كوبيش في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي بصفته الممثل الخاص للأمين العام في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك.و تطرق كوبيش إلى الأوضاع السياسية في البلاد قائلاً: "في حين لم تمر عملية تشكيل الحكومة بدون جدل، إلا أن الكتل السياسية أظهرت رغبتها في العمل لدعم رئيس الوزراء".وأضاف أن الحكومة العراقية ستولي اهتمامًا خاصًا لحل التحديات مع منطقة كردستان، بما في ذلك قضايا تخصيص الميزانية والموارد المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.وأعلن الممثل الأممي الخاص أن وزارة الخارجية العراقية قد سلمت إلى نظيرتها الكويتية العديد من الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال احتلال الكويت، مرحبًا في هذا الصدد بالالتزام الواضح من جانب الحكومة العراقية بحل الملف المعقد للقضايا العالقة مع الكويت.// انتهى //06:20ت م0007