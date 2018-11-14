بكين 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأجرى نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان أمس في العاصمة الصينية بكين، مباحثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تناولت تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وقال المسؤول الصيني خلال اللقاء إن التعاون الثنائي بين الصين وألمانيا وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس علاقات دبلوماسية وحقق التعاون نتائج مثمرة في عدة مجالات من بينها السياسة و الاقتصاد و التجارة.وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة مع ألمانيا على أساس الاحترام المشترك وتعزيز استراتيجيات التنمية من أجل تحقيق مستوى أعلى من مزايا التكامل والتعاون متبادل النفع.وأكد ماس من جهته أن ألمانيا تتمنى تعميق التعاون مع الصين من خلال هذه الزيارة وبذل جهود مشتركة لمواجهة التحديات العالمية الحالية.// انتهى //07:05ت م0008