طرابلس 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أمس رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ونائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيلبوغدانوف، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان ووزير الخارجية محمد سيالة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية.وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث جرى التأكيد على دعم ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات،والمؤتمر الجامع، ورغبة روسيا في إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة ودعم سيادة ليبيا.وبحث الجانبان كذلك تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة الاتفاقيات بينهما، وتفعيل برامج التعاون المشترك. كما قدّم رئيس الوزراء الروسي في ختام اللقاء الدعوة لرئيسالمجلس الرئاسي الليبي لزيارة موسكو .// انتهى //07:33ت م0010