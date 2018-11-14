إسلام آباد 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم باكستان والهند على استئناف محادثات السلام لتخفيف حدة التوتر المسيطر على العلاقات بين البلدين.وأخبرت عن تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية بعد الدعم الاقتصادي الذي حصلت عليه باكستان من المملكة العربية السعودية والصين.وأشارت إلى تشديد السلطات الحكومية في باكستان الرقابة على الشركات المنتجة للمواد الغذائية لضمان جودة الأغذية.واهتمت بمطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من الدول الأوروبية بضرورة ضمان احترام المعتقدات الدينية وعدم السماح بالإساءة إلى الإسلام بذريعة حرية التعبير عن الرأي والعمل على تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات.أمنياً أخبرت عن مقتل ضابط وجنديين اثنين وإصابة رابعة جراء هجوم مسلح شنه مجهولون على موكب عسكري في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية المصالحة الأفغانية، حيث أشارت إلى إبداء حركة طالبان المرونة للمرة الأولى حيال المصالحة مع مختلف الفصائل الأفغانية.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار.// انتهى //08:51ت م0012