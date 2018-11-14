أبهــا 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية ضمن برنامجها التوعوي "وعي" أمس لقاء توعويًّا مع عضو مجلس الشورى قائد كلية الملك فيصل الجوية سابقًا اللواء الطيار عبدالله بن عبدالكريم السعدون، وذلك بالمسرح الجامعي في المجمع الأكاديمي في المحالة.وتناول اللقاء موضوع "دور الشباب في تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠"، وتحصينهم من الدعوات المغرضة ، إضافة إلى ضرورة العمل الجاد على تأهيل الشباب والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في كل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع، والعمل على أن يكونوا شركاء في تحقيق هذه الرؤية الوطنية الطموحة.يذكر أن وحدة التوعية الفكرية بالجامعة حرصت منذ انطلاق برنامجها "وعي" على أن تقيم فعاليات في مختلف مجمعاتها الأكاديمية وفروعها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنه من الطلاب والطالبات لتحقيق أهداف البرنامج.//انتهى//08:53ت م0013