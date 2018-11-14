إسلام آباد 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 90 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان وأفغانستان.وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات وبيشاور ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان ومنطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، غير أنه أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //09:00ت م0015