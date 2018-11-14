نجران 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، أمس، مركز سلوه التابع للمحافظة، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمركز.والتقى المحافظ بعددٍ من المواطنين، واستمع لاحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية، كما اطلع على المشروعات والخدمات المقدمة بالمركز.وأكد ابن زامان، أن الجولة التفقدية تأتي بتعليمات من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، لتلمس احتياجات المواطنين بالمحافظات والمراكز التابعة لها.// انتهى //09:04ت م0017