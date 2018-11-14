الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسعقد يوم أمس اجتماع مشتركً لقيادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لبحث سبل وتطوير إعداد خطة عمل للهيكل التنظيمي للوزارة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة لأعمال الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بالمراحل المنجزة في إعداد الهيكل التنظيمي، بحيث يعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدات الإدارية في الوزارة بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ووضع آلية واضحة لتطوير أعمال الوزارة، وإبراز الاختصاصات الأساسية لمسميات الهيكل التنظيمي للوزارة بما يحقق المرونة، وعدم التداخل في المهام، وسرعة إيجاد المعلومات.يذكر أن الاجتماع جاء بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لأجل أن ترتقي الوزارة بالهيكل التنظيمي للمستوى المطلوب، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.// انتهى //09:09ت م0018