القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة القمة المصغرة للقادة المعنيين بالأزمة الليبية التي عقدت أمس بمدينة باليرمو الإيطالية بمشاركة دول الجوار، نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة المصغرة، على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة.وذكرت أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس ومن بينهم حركة حماس أعلنت وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية، فيما أعربت القاهرة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع، محذرة من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعرجت الصحف إلى مطالبة الجامعة العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وأخبرت عن موافقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وسط أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد.ودوليًا ذكرت الصحف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاب عن حضور قمتي رابطة جنوب شرق آسيا «الآسيان» في سنغافورة، وكذلك عن اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في بابوا غينيا الجديدة، في الوقت الذي تسجل فيه روسيا والصين حضورا قويا.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 9 عناصر من الحشد العشائري العراقي بمحافظة الأنبار العراقية جراء هجوم مسلح.// انتهى //09:55ت م0024