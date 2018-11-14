الطائف 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظات الطائف، والشفا، والهدا وميسان والخرمة ورنيه ، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر إلى الخامسة مساءً.من جهتها أهابت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //09:56ت م0027