الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، بالتنسيق مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز، أمس , الجولة الدعوية الثالثة لهذا العام 1440هـ .وشملت الجولة سلسلة من الكلمات الدعوية، بلغ عددها "35" كلمة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، بعنوان "لزوم الجماعة واجب شرعي" ألقاها عدد من الدعاة أعضاء الدعوة بالمركز، في المساجد الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمكتب.وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتكثيف الجهود الدعوية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس مفاهيم المواطنة الصالحة، والتأكيد على أهمية اللحمة الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.// انتهى //10:13ت م0029