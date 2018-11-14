طرابلس 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بمخرجات مؤتمر باليرمو حيث أكدت الأطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية.وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعد إنتهاء اجتماع باليرمو بشأن ليبيا على الضرورة الماسة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاق الدستوري الذي ستبني عليه الانتخابات المزمع عقدها في ربيع 2019 ، مشدداً على ضرورة بناء دولة ديموقراطية دستورية ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية مما يتطلب جهداً موازياً لدفع العملية السياسية.ونوهت الصحف إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصغرة بشأن ليبيا في باليرمو، أن أية مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد وأن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، نظرًا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة، وعلى أن تكون تلك المقترحات متسقة مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي، وأن يتحمل جميع الليبيين مسؤولية التنفيذ.ونقلت الصحف تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، الذي أكد أن مؤتمر باليرمو أدى إلى تقاسم التحديات بين الليبيين وتقريب وجهات نظر الليبيين والمجتمع الدولي، مضيفا أنّ مؤتمر باليرمو ليس واجهة لالتقاط الصور بل مبادرة لدعم الجهود الأممية.وأخبرت الصحف عن إفادة رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، بأنَّ الفرصة موجودة لتحقيق تسوية سياسية في ليبيا، مؤكدا عزمهم على العمل؛ لإرساء السلام على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الاتفاقيات السابقة في ليبيا لم تُنفذ حتى الآن، إلا أن الأمر يستوجب المُضي قدمًا نحو وضع مواعيد جديدة، مشيرا إلى أنَّ التسوية السلمية في ليبيا غير ممكنة دون حلول وسطية متبادلة.وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن فكرة الملتقى الوطني موجودة في خطة العمل التي أقرها مجلس الأمن في سبتمبر الماضي .// انتهى //10:33ت م0030