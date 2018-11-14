سنغافورة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسواصلت أسعار النفط تراجعها اليوم بعدما انخفضت سبعة بالمئة في الجلسة السابقة حيث أدت زيادة المعروض وشبح انحدار الطلب إلى عزوف المستثمرين.وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 55.26 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.6 % إلى 65.11 دولار للبرميل.// انتهى //10:44ت م0037