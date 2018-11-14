الإحساء 06 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء أمس ، في مكتب سموه بديوان المحافظة مدير الشؤون الصحية بالمحافظة عبدالحميد العمير .وأطلع سمو محافظ الإحساء على تقرير المؤتمر الدولي لزراعة القلب الذي أقيم مؤخرا في محافظة الاحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود .وأوضح العمير أن مركز الأمير سلطان يضاهي أفضل المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية القلبية التخصصية على مستوى العالم وذلك من خلال الزيارة الميدانية لمركز الأمير سلطان للقلب واطلاعه على المرافق والتجهيزات الطبية، حيث أنه يعد مفخرة طبية عالمية لما يحصده من تصنيفات وشهادات اعتماد دوليه .وقدّم العمير شكره لسمو المحافظ على افتتاح المؤتمر وعلى الاهتمام والدعم الكبير من سموه لإنجاح المؤتمر ومتابعة سموه للمركز.وأوضح سمو الأمير بدر بن محمد أن المركز يقدم جهد مميز على مدى اعوام للارتقاء بخدمات طب وجراحة القلب وهو جهد يؤتى بوضع الاحساء على الخارطة والمحلية والأقليمية كمركز لعلاج وجراحة أمراض القلب ونطمح أن يستمر هذا الجهد لنحتل مكانا بارزا إقليميا ودوليا بوجود الكوادر الطبية التي نفتخر بها .// انتهى //11:23ت م0049