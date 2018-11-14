الطوال 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستحتفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال في منطقة جازان مساء غدٍ ، بطلابها المتفوقين دراسيا، بحضور المحافظ رزاح بن حبيش الدوسري ، وذلك بالجامع الغربي بقرية المباركة .وبين مدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال حسين بن يحيى عواف, أن الجمعية تسعى لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين دراسيا , تحفيزاً وتشجيعا لهم , ولشخذ همم زملائهم طلاب الجمعية لبذل المزيد من الجد والأجتهاد والتنافس على حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم.// انتهى //11:24ت م0051