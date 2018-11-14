نجران 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي خلال اليومين الماضية، إداراتي الدفاع المدني بمحافظاتي خباش وشرورة والمراكز التابعة لها، للتأكد من مدى جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والآليات والمعدات المتخصصة لتنفيذ المهام المناطة بها بكل كفاءة ومهنية.ووقف اللواء الألمعي على مستوى الأداء من خلال إجراء تطبيقات عملية ميدانية واختبارات للتجهيزات الفنية التي تستخدم في الحوادث المختلفة، ومدى إلمام رجل الدفاع المدني بها، ومناقشة المعوقات وما يرصد من ملاحظات ميدانية.والتقى مدير الدفاع المدني بنجران خلال الجولة بمحافظي خباش وشرورة، لبحث سبل تفعيل وإنفاذ ما تم اعتماده من توصيات بلجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، فيما يخص كل محافظة، بالإضافة لبحث حاجات المحافظتين لدعم بعض المراكز التابعة لها بقوى بشرية وآلية.//انتهى//11:25ت م0052