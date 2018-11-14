جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فتح باب الترشح لجائزة التميز للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة في دورتها الثانية.وتركز الجائزة على تشجيع الجهود الوطنية التطوعية من خلال أنشطة الجمعيات في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة واستمرارية البرامج وتنظيمها ، ما يسهم في زيادة الوعي البيئي في المجتمع وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية ، وذلك تماشياً مع دور الهيئة في المبادرة الوطنية 2030م . وتشجيع وتقدير استمرارية المشاركات الفاعلة وتقديرا للجهود المبذولة في خدمة البيئة.وتشمل مجالات الجائزة نشر وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية الميدانية والحملات الإلكترونية للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة , والابتكارات والتطبيقات في مجالي البيئة والأرصاد وتقديم حلول بيئية تعمل على تحسين وتعزيز وصون البيئة واستغلال الموارد المهدرة كتصميم وإنتاج منتج ينعكس إيجاباً على البيئة والتنمية , ومشروع بيئي متكامل مع قياس أثره على البيئة والمجتمع المحلي.يذكر أن إجمالي قيمة الجائزة تبلغ 75.000 ريال ، بالإضافة إلى درع تقدير وشهادة مصدقة مقسمة ما بين الجمعيات والجهات التطوعية والأفراد ، ويستمر الترشح للدورة الثانية حتى الخامس من إبريل العام القادم 2019م.// انتهى //11:26ت م0054