مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسواصل المشاركون في ملتقى رواد المستقبل من الطلاب والطالبات الذي ينظمه معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى خلال الفترة من 4 - 7 الشهر الجاري ، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال فعاليات ورش العمل واللقاءات التثقيفية والتعريفية بريادة الأعمال والابتكار، وذلك بمقر المعهد بالمدينة الجامعية بالعابدية، وللطالبات بمقر الجامعة بالزاهر.وشملت ورش برنامج الملتقى التعريفية التي قدمها عدد من المتخصصين في جوانب الإبداع وريادة الأعمال، والمتعلقة، بالتسويق واكتشاف ميول ريادي الأعمال في تخصصه وفي الابتكار والإبداع المعرفي، كما شملت ورش العمل التعريفية آلية الدخول في سوق التجارة الإلكترونية، وثقافة العمل الحر.وبين عميد المعهد الدكتور موفق عريجة أنه انطلاقا من رؤية المملكة ‪2030‬ الداعمة للاقتصاد المعرفي القائم على الاستثمار في رأس المال البشري حرص المعهد على أقامت ملتقى رواد المستقبل وتبني مشاريع تخرج الطلاب والطالبات والعمل على تطوير أفكارهم الإبداعية والابتكارية التي من شأنها أن تسهم في خدمة الوطن وتحقيق الريادة له في مختلف المجالات.// انتهى //11:30ت م0056