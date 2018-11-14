فارياب 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقتل 18 مسلحاً وأصيب 14 آخرون ، خلال اشتباكات بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في إقليم فارياب شمال أفغانستان.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم أن اشتباكات اندلعت بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في قرية باليك بمنطقة "قيصر" مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا على الأقل، من بينهم أحد قادتهم المحليين.وأضاف أن قوات الأمن تلقت أيضا دعما جويا ونتيجة لذلك أصيب 14 مسلحًا على الأقل أيضا.// انتهى //11:31ت م0057