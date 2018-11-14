القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14نوفمبر 2018 م واسيعقد الملتقى الثاني الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في بيروت بعد غد الجمعة برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية كمال حسن علي وبرعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،والذي يتزامن انعقاده مع احتفالات اتحاد المصارف العربية بالذكرى (45) لتأسيسه، ويشارك فيه أكثر من 40 اتحاداً من الاتحادات العربية الناشطة في منظومة العمل العربي المشترك.وسيناقش الملتقى المقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكيفية استفادة الدول العربية الأعضاء من الاتحادات العربية والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها ،إضافة إلى بحث مشاركة الاتحادات العربية في المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والمقرر عقده بتونس في فبراير القادم برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة مؤسسات العمل العربي المشترك.// انتهى //11:32ت م0058