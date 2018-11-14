مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم بالتعاون مع ادارة مرور العاصمة المقدسة وإدارة الضبط الإداري حملة لإزالة مظلات السيارات المخالفة أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع العامة، شملت نطاقي بلديتي العمرة والعتيبيه الفرعيتين.وأسفرت الحملة عن ازالة عدد من المظلات المخالفة نظراً لما تشكله من خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات إضافة إلى تشويهها للمنظر العام للأحياء .يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن أعمال مبادرة معالجة التشوه البصري التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، حيث تقوم الأمانة بجولات ميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي ومعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع العاصمة المقدسة.//انتهى//11:36ت م0059