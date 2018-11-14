جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر اليوم تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة والأجزاء المجاورة لها.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المطرية يصحبها تساقط زخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ابتداء من الساعة الثانية عشرة وحتى الخامسة من مساء اليوم , تشمل جدة والليث والجموم وذهبان ورابغ والكامل وعشيرة والخرمة والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:46ت م0060