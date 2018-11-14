الأحساء 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسوقع المدير التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء عبداللطيف الجعفري اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشروع الجمعية " التدريب المنتهي بالتوظيف " للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أحد مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمقر الجمعية بالأحساء.وأبان الجعفري أن هذا التعاون يأتي مع معطيات رؤية المملكة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة تضمن استقلاليتهم وتحقق اندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.// انتهى //11:49ت م0061