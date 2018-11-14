حجة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 11 طنًا من السلال الغذائية على المقيمين والنازحين في قرى الغرزه، مبجر، بني حسين، التابعة لمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 900 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا .//انتهى//11:51ت م0062