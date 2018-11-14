جيزان 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تبرعاً بمبلغ مليون ريال مناصفة بين جائزة جازان للتفوق ومجلس شباب المنطقة.ودعا سموه بهذه المناسبة ، رجال الأعمال بالمنطقة لدعم الجائزة ومجلس الشباب بما يحقق أهدافهما للإسهام في تطور القطاعات التنموية والبحثية والإنسانية والعلمية كافة.من جانبه ، ثمن أمين عام الجائزة ومجلس الشباب الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي ، دعم سمو أمير المنطقة الغير مستغرب من سموه الكريم ، وعده دافعاً لنجاح الجائزة وبذل مزيد من الجهود للوصول بها لأعلى المستويات داخل المنطقة وخارجها ، سائلاً الله عز وجل أن يمد سموه وسمو نائبه بالعون والسداد لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة .// انتهى //11:52ت م0063