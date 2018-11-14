بريدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظم قسم تقنية البيئة بالكلية التقنية للغذاء والبيئة ببريدة اليوم ، فعاليات توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري .وأبان رئيس القسم المهندس علي بن صالح العثمان أن الفعاليات استهدفت أكثر من 150 مشاركا ، حيث تم أخذ قياس مستوى السكر بالإضافة إلى تقديم شرح لطرق الوقاية من داء السكري والسيطرة عليه ، وتوزيع نشرات توعوية .// انتهى //13:31ت م0099