عام / الكلية التقنية للغذاء والبيئة تقيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسكري
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
بريدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
نظم قسم تقنية البيئة بالكلية التقنية للغذاء والبيئة ببريدة اليوم ، فعاليات توعوية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري .
وأبان رئيس القسم المهندس علي بن صالح العثمان أن الفعاليات استهدفت أكثر من 150 مشاركا ، حيث تم أخذ قياس مستوى السكر بالإضافة إلى تقديم شرح لطرق الوقاية من داء السكري والسيطرة عليه ، وتوزيع نشرات توعوية .
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