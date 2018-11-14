جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بجدة , اليوم , مبادرة التبرع بالدم تحت عنوان "سلوك نبيل ومبادرة".وتهدف المبادرة التي تستمر ليوم غد الخميس إلى تفعيل المبادرات التطوعية والمجتمعية و مساعدة المرضى المحتاجين للتبرع بالدم فضلاً عما تمثله من أهمية صحية وقيمة اجتماعية وإنسانية.// انتهى //13:31ت م0100