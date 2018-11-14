اجتماعي / أمانة جدة ومستشفى الملك فهد ينظمان مبادرة التبرع بالدم
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد بجدة , اليوم , مبادرة التبرع بالدم تحت عنوان "سلوك نبيل ومبادرة".
وتهدف المبادرة التي تستمر ليوم غد الخميس إلى تفعيل المبادرات التطوعية والمجتمعية و مساعدة المرضى المحتاجين للتبرع بالدم فضلاً عما تمثله من أهمية صحية وقيمة اجتماعية وإنسانية.
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13:31ت م
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