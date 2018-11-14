المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدشنت الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة اليوم أول مدرسة حقلية تستمر برامجها لمدة موسمين زراعيين في المدينة المنورة ، بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»،وتهدف نشاطاتها وبرامجها إلى رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين وإرشادهم للطرق السليمة والعلمية في المجال الزراعي، ودعماً للمزارعين للإسهام في تنمية القطاع وتطويره من خلال عقد عدد من الشراكات والاتفاقيات المهمة بهذا المجال، انطلاقاً من دور الجمعية التي تُعد من الجهات التنظيمية والمرجعية في مجال تطوير إنتاج التمور، وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق والتصنيع، ولديها العديد من المشاركات التعاونية مع كثير من الجهات العلمية والبحثية وشركات القطاع الخاص التنفيذية.وعد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن عبدالعزيز الردادي أن المدرسة تهدف إلى تطوير منظومة إنتاج نخيل التمر، من خلال وضع برامج التسميد والمكافحة المناسبة للتقليل من الآفات الفطرية والحشرية، واختيار طريقة التلقيح المناسبة للنخيل وتطبيق أفضل طرق الري الحديثة.//انتهى//13:32ت م0101