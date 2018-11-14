تبوك 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بتبوك أمس، اللقاء السنوي للمتدربات بعنوان " لأنك الأهم " بحضور عميدة الكلية هيفاء الصقر ورئيسات الأقسام ومديرات الإدارات بالكلية، وذلك بمقر الكلية بتبوك، ويأتي بهدف الوقوف على احتياجات المتدربات بالكلية وأبرز التحديات التي تواجههن.وأوضحت عميدة الكلية هيفاء الصقر، أنه تم خلال اللقاء استعراض المعوقات التي تواجه المتدربة في مجال الخدمات الأساسية والمناهج والتدريب وأساليب التعامل والعلاقات والمستقبل المهني، مشيرة إلى اتخاذ قرارات فورية لمعالجة بعض المواضيع وإعادة الدراسة كذلك لبعض المواضع الأخرى.// انتهى //13:40ت م0104