مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة أمس حملة عيونك حياة في محافظة القنفذة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية المتخصصة لطب العيون .وتهدف الحملة التي تستمر يومين واستفاد منها 1154 مستفيدا ومستفيدة, إلى إجراء الكشوفات المجانية للذين يعانون من آلام في عيونهم، ومن ثم تحويل الحالات التي تنطبق عليها الشروط إلى المركز الطبي لإجراء العملية اللازمة.و تجاوز عدد الكادر العاملين في الحملة بفئة طبيب استشاري وأخصائيين ومشرفين ومنظمين ومنظمات أكثر من ٥٠ شخصاً.// انتهى //13:40ت م0105