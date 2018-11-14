الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسيلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا الخميس مع مستضيف البطولة المنتخب المصري الأول في الدور نصف نهائي للبطولة العربية 23 لكرة السلة والمقامة حاليا في القاهرة عند الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة .ويجمع طرفي لقاء الثاني في نفس الدور منتخبي البحرين والجزائر .وأكمل المنتخب السعودي استعداداته للقاء بعد تدريبات اليوم التي أداها الفريق على صالة استاد القاهرة الدولي بأشراف المدرب علي السنحاني ومساعده خلدون المولد حيث ركز المدرب على ايضاح نقاط القوة في المنتخب المصري خاصة تحت السلة ، والاعتماد على الأداء الدفاع القوي واللعب السريع .ولم تتحدد مشاركة نجمي الفريق محمد السويلم وايوب الهوساوي وذلك بسبب الإصابة حيث يعاني الأول من إصابة في المفصل والثاني إصابة في مشط القدم وغياب الاثنين سيؤثر بشكل مباشر على الأداء الدفاعي والهجومي تحت السلة خاصة أن المنتخب المصري يميزه الطول والقوة الجسمانية تحت السلة وهي غالبا ما تكون مفاتيح الفريق للفوز ويعمل طبيب المنتخب سليم الحبيب على تجهيز وإعداد لاعبي للمشاركة في لقاء.من جهته أوضح مشرف الفريق العميد مصطفي القبلي أن المنتخب جاهز فنيا وبدنيا للقاء وفوز المنتخب ليس صعبا خاصة أن منتخبنا يميزه الأداء الجماعي والمهاري للاعبين ، مشيرا إلى أ، المنتخب سيظهر بمستواه المعروف في اللقاء .يذكر أن نتيجة اللقاء الأول في الدور التمهيدي للفريقين انتهت لصالح المنتخب المصري 58/74.// انتهى //13:41ت م0106