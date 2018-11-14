طرابلس 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 14 نوفمير 2018 م واسأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن ترحيل 262 مهاجراً ممن كانوا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، إلى النيجر تمهيداً لإعادة توطينهم.وأكدت المفوضية ، في بيان لها اليوم ، أنه بذلك قد ارتفع عدد من تم ترحيلهم من ليبيا إلى 2342 شخصاً.وكانت منظمة الهجرة الدولية قامت في وقت سابق بترحيل 141 نيجيريًا إلى بلادهم، حيث كانت هي الأخرى قد بدأت بتسهيل عودة النيجيريين الطوعية إلى بلادهم منذ العام الماضي.// انتهى //13:45ت م0108