الباحة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسبحث المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ، مع مدير مكتب محافظة المندق موسى الفقهاء ، وقادة وقائدات المدارس ، احتياجات ومتطلبات مدارس المحافظة.كما اطلع الدكتور الزهراني خلال زيارته التي قام بها أمس لمكتب التعليم بمحافظة المندق ، يرافقه عدد من قادة العمل التربوي والتعليمي ، على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة .واستعرض مدير المكتب جهود المدارس والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية, مشيداً بمتابعة المدير العام لمكاتب التعليم بالمنطقة وتلبية متطلباتها التربوية والتعليمية.من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالباحة أهمية دور قادة المدارس في تقديم الرعاية النفسية والخُلُقية والاهتمام بتحقيق الجانب القيمي وبناء الاتجاهات التربوية السليمة في مجتمع المدرسة لتوفير بيئة تعليمية آمنة فكرياً وعاطفياً ، مشيراً إلى أن قائد المدرسة هو من يعمل على تحقيق عوامل النجاح في المؤسسة التعليمية ، وهو المسؤول الأول عن مخرجات النظام التعليمي، مما يتوجب عليه بناء إستراتيجية تستهدف رفع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب ومعالجة الضعف.وفي ختام اللقاء كرم مدير تعليم الباحة المدارس المتميزة في محافظة المندق .//انتهى//13:49ت م0110