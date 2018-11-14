لندن 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باجتماع مجلس الوزراء البريطاني الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم ليقرر ما إذا كان سيدعم مسودة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروج بريطانيا.وتناولت الصحف إعلان مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني تسجيل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعا لتصل نسبة الارتفاع إلى 2.4% في أكتوبر من هذا العام.وسلطت الضوء على رفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا تقديم أمس أي تعديلات على موازنته لعام 2019، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما من قبل الاتحاد الأوروبي.وتناقلت الصحف إعلان فصائل فلسطينية في قطاع غزة عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية.// انتهى //13:51ت م0112