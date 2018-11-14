أبهــا 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسحقق فريق ألعاب القوى بتعليم محافظة بيشة المركز الثالث في بطولة التعليم لألعاب القوى للمرحلة الثانوية التي أُقيمت مؤخرا في المنطقة الشرقية .واستطاع فريق ألعاب القوى تحقيق 5 ميداليات ذهبية والمركز الثالث في البطولة التي أقيمت على مستوى المملكة، بمشاركة 16 إدارة تعليمية .من جهته هنأ مدير التعليم بالمحافظة نايف الهاجري الطلاب والفريق المشارك ، مشيداً بما حققوا من إنجاز ، مقدماً شكره للنشاط الطلابي على متابعتهم ودعمهم للطلاب لإبراز ما يملكونه من طاقات ومواهب .// انتهى //13:54ت م0113