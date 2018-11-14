الباحة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستعرض المجلس المحلي لمحافظة قلوة الجهود المقدمة من الإدارات الحكومية وما تقدمه ومن خدمات للأهالي في القطاعات البلدية والمواصلات والصحة والتعليم.ونوه محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي خلال ترؤسه جلسة المجلس في دورته الخامسة والسادسة التي عقدت بمقر المحافظة أمس ، بدعم سمو أمير منطقة الباحة للمحافظة وما تجده من مشاريع تنموية في مختلف لمجالات ، مؤكداً أهمية تنفيذ المشروعات التنموية وجودة ما يُقدم منها لخدمة المواطن.كما جرى مناقشة العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها .وفي ختام الجلسة أتخذ المجلس عدد من التوصيات منها الرفع لمجلس المنطقة برفع فئة البلدية من (ج) إلى (ب) ، وافتتاح فرع للبلدية بمركز الشعراء بناء على توصية للمجلس البلدي بالمحافظة وفقاً للتكامل لخدمة المواطنين المعمول به بين المجلسين المحلي والبلدي ، كما أوصى المجلس المحلي بسرعة الانتهاء من طريق غليلة ودعم مكتب خدمات البلدية بمركز الشعراء بفني صحي وإعادة سفلتة شوارع المركز وإزدواجية طريق قلوة -المخوة وقلوة-الحجرة واستكمال مشروع مركز صحي 1 بحبس بن زينة وعمل عبارة لمجرى سيل وادي عرفه بالغبشة.//انتهى//15:31ت م0164