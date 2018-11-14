الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 91.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7659.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الحكير، ومجموعة السريع، وشاكر, ومجموعة الحكير، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصادرات, وتكافل الراجحي، وميفك ريت، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت القصيم, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.93% .فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وزين السعودية، وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 11.11 نقطة، ليقفل عند مستوى 2432.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 14 ألف سهم تقاسمتها 63 صفقة.// انتهى //15:32ت م0165