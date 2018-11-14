القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأُطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية النسخة العربية من كتاب "دليل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن العمل الشرطي"، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور ممثل السودان بالقاهرة خالد الخير -رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري-، وممثل الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "جوليا منتيني"، ومديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة العربية "رانيا اوراغ".وأكدت "اوراغ" في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهمية التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منوّهة إلى حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقتها مع الجانب الأوروبي من خلال مختلف آليات التعاون القائمة مع المنظمات الأوروبية، وبحث ما تم انجازه للارتقاء بالتعاون العربي الأوروبي والانتقال به إلى مرحله جديدة.وأوضحت أنه تم الاتفاق على عقد أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير من العام المقبل في مصر، وذلك رغبة من الجانبين لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بينهما في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الفرص والتحديات المشتركة.وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات بين الجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمقر الجامعة العربية، ومشاركة خبراء من الـ ""osce لتقديم عرض لنظرائهم من الأمانة العامة للجامعة العربية حول وثائق الـ ""osce التي تم ترجمتها للغة العربية وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات متخصصة.// انتهى //15:33ت م0166