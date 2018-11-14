القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسيعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اجتماعًا طارئًا غدًا الخميس، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية.وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح في تصريح له اليوم، إن الاجتماع سيبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر على القطاع وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأعرب السفير الفلسطيني عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات عملية ترتقي لمستوى هذا العدوان والجرائم الإسرائيلية، لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد رفضها الكامل لهذا العدوان، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.// انتهى //15:38ت م0168