الأحساء 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسواصلت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، في الأسبوع الثاني من المرحلة الرابعة للبرامج التابعة للتدريب المجتمعي “أتقن”، تدريب عدد من الفتيات بالمحافظة .وبدأ التدريب في الأسبوع الثاني من يوم الأحد، ولمدة أربعة أيام، بواقع مجموعتين؛ وهي: مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، وكذلك برنامج مبادئ في مايكروسوفت اوفيس.جدير بالذكر أن البرنامج أهل 40 متدربة من خلال تطوير مهارتهن الحياتية في المجالات التقنية والمهنة، حيث امتلكت المتدربات من خلاله المهارات الأساسية في البرامج التي التحقن بها .// انتهى //15:38ت م0169