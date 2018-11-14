عام / تدمير قنابل تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
الجزائر 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
دمر الجيش الجزائري ست قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة المدية جنوب البلاد.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن عناصر أخرى من الجيش بمدن غرداية والوادي وبسكرة قبضت على ستة مهربين وصادرت منهم كميات مختلفة من المواد المهربة .
وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن قوات حرس السواحل بمدينتي وهران وعنابة أوقفت 34 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .
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15:38ت م
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