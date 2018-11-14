الجزائر 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدمر الجيش الجزائري ست قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة المدية جنوب البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن عناصر أخرى من الجيش بمدن غرداية والوادي وبسكرة قبضت على ستة مهربين وصادرت منهم كميات مختلفة من المواد المهربة .وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن قوات حرس السواحل بمدينتي وهران وعنابة أوقفت 34 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .// انتهى //15:38ت م0170