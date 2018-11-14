الدمام 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت إمارة المنطقة الشرقية اليوم, حملة التبرع بالدم لموظفيها بمقر ديوان الإمارة خصصت للجنود البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع صحة الشرقية وجمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وبحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال.وتُعد الحملة تعبيراً عن الشكر والعرفان لأبطال الحد الجنوبي ، وواجباً وطنياً وتفاعلاً إنسانياً يعزز اللحمة الوطنية.من جانب آخر, جرى انطلاق حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لموظفي الأمارة ، حيث جاءت هذه الحملة في إطار الحرص على الصحة والسلامة والتوعية باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من الأمراض بشكل عام.وشهدت الحملتين التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إقبالاً من مسؤولي الأمارة وموظفي الإدارات والأقسام فيها, حيث شاركت في الحملة التي أقيمت في الإمارة جمعية السكر والغدد الصماء لإجراء فحص للسكر.// انتهى //15:40ت م0172