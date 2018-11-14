جيزان06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم جلسات ملتقى جامعة جازان للقيادات النسائية , بعدة توصيات لدعم تمكين المرأة السعودية في مجال القيادة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.وقد تناول المشاركات في الملتقى واقع القيادة الإدارية النسائية بالمملكة العربية السعودية في مجالات حكومية مختلفة عبر 5 جلسات رئيسية قُدمت فيها 20 ورقة علميةو أختتم الملتقى بعدة توصيات من أهمها تأسيس مركز علمي متخصص لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في سن مبكرة وتبنيهن وصقل مهاراتهن القيادية ،وتمكين القيادات النسائية ومنحها مزيداً من الفرص للمساهمة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.//انتهى//15:41ت م0173