الأحساء 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت الكلية التقنية بالأحساء بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, محاضرة بعنوان "الجرائم المعلوماتية ..مخاطرها وعقوباتها" ، بحضور عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني، ومدير العلاقات العامة والإعلام وليد بن محمد الشويهين ، ومدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد بن عبدالله الحمام ، وبمشاركة 180 متدرباً ، وعدد من المدربين ، وذلك في قسم تقنية الحاسب الآلي بمقر الكلية.وتهدف المحاضرة إلى تعزيز الوعي ونشر الثقافة الرقمية حول أهمية الجرائم المعلوماتية ومعرفتها وخطرها وعقوبتها النظامية.وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني بالهيئة صالح بن علي الربيعة ، التعريف بالجريمة المعلوماتية ، والنظرة القانونية والشرعية لنظام الجريمة القانونية ، ومخاطر الجرائم المعلوماتية وأنواعها الجرائم ، وسبل الوقائية منها ، وطرق التبليغ النظامي عن الجرائم المعلوماتية ، كما تم استعراض بعض الحالات وطرق معالجتها.// انتهى //15:42ت م0174