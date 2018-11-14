الخرطوم 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسسلمت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) بمقرها بمدينة الفاشر غرب السودان اليوم، شرطة ولايات دارفور الخمس عدد (35) سيارة ذات دفع رباعي مختلفة و(123) حاوية بجانب معدات واثاثات واجهزة حواسيب وذلك لمساعدة الشرطة في حفظ الامن والاستقرار بولايات دارفور.ووقع عن اليوناميد مفوض الشرطة مارسيلا ماكنتوس، فيما وقع عن جانب السودان ممثل الشرطة اللواء عماد خلف الله.وقالت مفوض شرطة اليوناميد مارسيلا ماكنتوس عقب التسليم ان المشروع يأتي في اطار برنامج مساعدة الشرطة السودانية لتحقيق الامن والاستقرار، مضيفة ان البعثة تمكنت خلال الفترة الماضية من تدريب اكثر من (100) من ضباط الشرطة بجانب انفاذ العديد من المشروعات والورش.// انتهى //15:43ت م0175