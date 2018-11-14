الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقام عدد من أعضاء مجلس الشورى مؤخراً، بزيارة إلى المتحف الوطني بالرياض الذي يحتضن هذه الأيام معرض "كنوز الصين", الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويمثل أحد أهم المعارض المتحفية الزائرة للمملكة، وذلك لما تحويه أركان معرض "كنوز الصين" من آثار وشواهد حضارية، تحاكي حقب زمنية يرجع تاريخها لأكثر من 200 سنة قبل الميلاد.وقدم أعضاء مجلس الشورى خلال زيارتهم للمعرض، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤكدين أن معرض "كنوز الصين" لم يأتي إلى العاصمة الرياض، إلا بعد التبادل المعرفي الذي تشكل بين البلدين بعد قيام الهيئة بنقل معرض روائع آثار الجزيرة العربية في أماكن متعددة من بلدان العالم من ضمنها الصين للتعرف على البعد الثقافي والحضاري للمملكة.وأشار الوفد الزائر، إلى أن معرض "كنوز الصين" يمثل جزءاً من التبادل الثقافي والحضاري بين أرض الجزيرة العربية والصين، إضافة إلى الارتباط التجاري بينهما، مؤكدين أن المحتويات المتواجدة بين أركان المعرض ثرية وتعكس البعد الحضاري والتجاري بين الصين والجزيرة العربية منذ آلاف السنين.وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور علي العريشي، "تشرفنا بزيارة معرض كنوز الصين في المتحف الوطني والتي كانت بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اثلج صدورنا ما رأيناه في هذا المعرض وسعدنا بمحتواه الزاخر بالحضارة الصينية، مقدماً شكره لسمو رئيس الهيئة لاهتمامه وحرصه على النهوض بقطاع الآثار في المملكة.من جانبه أعرب عضو لجنة الإدارة والموارد والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان: عن تشرفه بزيارة المتحف الوطني الذي يحتضن معرض كنوز الصيبن، مؤكداً أن وجود المعرض الصيني في الرياض يعد مفخرة للمملكة عموماً، ونتاج حرص الهيئة ممثلة برئيسها على إبراز مزيداً من الحضارات والثقافات المتعددة من خلال المتاحف الزائرة للمملكة والداعمة لإبراز الأنماط الثقافية والحضارية على حد سواء.فيما تحدث مدير عام مركز الأبحاث في مجلس الشورى الدكتور مطر بن عبدالمحسن الجميلي، عن معرض كنوز الصين واصفاً إياه بالرائع، وذلك لما يحمله هذا المعرض من آثار ذات قيمة عالية التي لم نكن نعلم عنها سابقاً، مشيراً الى أن هذا المعرض أتاح لإعضاء المجلس والزائرين فرصة الاطلاع على الثقافة والحضارة الصينية العريقة، التي نشعر أننا مغيبون عنها نوعاً ما، مؤكداً حرصه على زيارة المعرض الصيني مرات عديده وبصحبة زملاء آخرين من مجلس الشورى.وتأتي هذه الزيارة، ضمن الزيارات التي تنظمها الإدارة العامة للإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة، لعدد من مسؤولي الدولة الذي يمثلون القطاعات الحكومية كافة ، للإطلاع على المعارض والفعاليات والمشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جميع المناطق المملكة.// انتهى //15:43ت م0176