عيون الجواء 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد المجماج أمس, إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عيون الجواء ، وذلك في إطار حرص الفرع على متابعة سير العمل في الإدارات والمكاتب التابعة بالمنطقة.والتقى المجماج خلال زيارته مدير الإدارة منصور بن علي العدل ورؤساء الأقسام في الإدارة ، مطلعاً على آلية سير العمل فيها وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالمحافظة لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، مشدداً على أهمية تواصل الإدارات التابعة للفرع لتبادل الخبرات والرؤى حيال العناية بالمساجد ومنسوبيها والعمل الدعوي والاستثمار الوقفي.وأكد على الجميع أهمية الإخلاص في تأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم واستشعارهم لعظم هذه المسؤولية خصوصاً فيما يتعلق ببيوت الله ومنسوبيها ، انطلاقاً من منهج هذه البلاد المباركة وولاة أمرها - حفظهم الله - ، وكذلك الحرص على العمل الدؤوب وتطوير أساليب العمل والآليات لمواكبة رؤية المملكة 2030.واختتم الشيخ المجماج زيارته, بتفقد الجامع القديم بعيون الجواء, مطلعاً على أعمال الصيانة والترميم التي شهدها مؤخراً ، كما قام بزيارة لجامع الملك فهد بالمحافظة.// انتهى //15:44ت م0177