جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسعقد صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، بمكتبه اليوم ، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم ، نوقش خلاله خطة الإسكان في محافظة جدة , بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون ، ووكيل أمين جدة للتعمير المهندس فارس رجب ، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم.واستعراض الاجتماع سبل الإسهام في رفع جودة المنتجات السكنية بجدة ، حيث تهدف إلى تجنب المشاكل التي قد تواجه الاستفادة من الأراضي السكنية ، فيما وجه سموه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أراضي الإسكان بالمحافظة.وأكد سمو الأمير سعود بن جلوي أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ، الأمر الذي يعود بالأثر الإيجابي على الوطن بشكل عام والمواطن على وجه الخصوص ، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة ، التي تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة ، يتجلى ذلك في إطلاق برنامج الإسكان الذي تشارك به 16 جهة حكومية .يُذكر أن برنامج "سكني" ، الذي أطلق العام الماضي نجح في توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي ، بينما يستهدف هذا العام وصول عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 300 ألف مواطن.// انتهى //16:46ت م0208