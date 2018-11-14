الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير نيوزلندا لدى المملكة جيمس مونرو, والملحق العسكري النيوزلندي العميد أنتوني هايورد سيزرو.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين, والمتعلقة بالأولويات العسكرية الإقليمية، ومناقشة سبل تحسين قدرات الاستجابة للكوارث، فيما تطلع الجانبان إلى التعاون بين المختصين من نيوزلندا ومركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن مذكرة التفاهم التي سبق إبرامها، وخطة العمل المشترك تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب، اعتماداً على المصالح المشتركة التي تجمعهما.// انتهى //16:47ت م0209