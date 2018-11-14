حفر الباطن 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستنفرت جميع الجهات الحكومية في محافظة حفر الباطن جهودها بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة وضواحيها مؤخرا ، فقد حشدت أمانة حفر الباطن طاقاتها القصوى لتصريف المياه من الشوارع والأحياء وزيادة الفرق الخاصة بالنظافة وكذلك زيادة عدد المعدات وذلك لإزالة مخلفات الامطار وتجمعات المياه أولا بأول والمحافظة على النظافة العامة وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.من جهته أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة لمحافظة حفر الباطن تلقى خلال اليومين الماضيين ٨٣٠ بلاغاً ، وتم إنقاذ ٤٤ شخصاً محتجزاً ، و ١٩ مركبة ، دون إصابات ولله الحمد ، كما جرى إخلاء وإيواء ٣ عوائل مكونة من ٢٨ شخص جراء تضرر منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكد المقدم الشهراني على استعداد وجاهزية الدفاع المدني لتقديم خدماته من خلال الرقم 998 ، منوها بالدور الكبير لأفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني http://www.998.gov.sa، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، ونوه كذلك على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين وإتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول .من جانبها رفعت صحة حفر الباطن حالة الطوارئ مع جاهزية جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها نتيجة لموجة الامطار التي تشهدها المحافظة ووجهت جميع الطواقم الطبية والفنية على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمراجعين وبذل الجهود من أجل تقديم خدمة طبية متميزة.فيما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق حفر الباطن والمتجه الى الرياض ، ورفحاء ، وساموده بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع للحفاظ على سلامة وأمان المسافرين.// انتهى //16:50ت م0211